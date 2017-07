Sjögren med mye å leve opp til

For tredje gang på fire EM kommer Norges kvinnelandslag til sluttspillet med en annen landslagssjef enn den som førte laget gjennom kvalifiseringen. De to forrige gangene tok laget seg helt til finale.

– Akkurat nå er det viktigste for oss å få et godt resultat i sluttspillet, men vi må også se på prestasjonene. Om vi presterer på høyt nivå så har vi sjansen til å få et godt resultat, sa Sjögren på lørdagens pressekonferanse, i et forsøk på å avkrefte rykter om at han bare ser mot framtiden.

– Jeg tror vi har en ganske god sjanse til å få et godt resultat, men uansett vil denne erfaringen også hjelpe oss i framtiden, la han til.

Arven

Bjarne Berntsen arvet i 2005 et sluttspillklart lag fra Åge Steen og brukte de få månedene med forberedelser godt nok til at Norge spilte EM-finale mot Tyskland i Blackburn (og tapte 1-3).

Even Pellerud, som førte Norge til EM-gull i 1993, VM-gull i 1995 og OL-bronse i 1996, gjorde i 2013 comeback da han overtok et lag Eli Landsem hadde styrt til EM. Ingen hadde tro på Norge, men laget påførte i gruppespillet Tyskland det første EM-tapet på 20 år. Da lagene møttes igjen i finalen utenfor Stockholm, tapte Norge ytterst knepent etter å ha brent to straffespark.

Nå er det Sjögrens tur til å vise hva han kan gjøre med et snaut halvårs forberedelser, etter å ha arvet et sluttspillklart lag fra Roger Finjord.

Vanskelig

I åpningskampen spiller Norge mot vertslandet Nederland foran 23.750 tilskuere på et for lengst utsolgt stadion.

– Det blir vanskelig for meg å forberede spillerne på det, for det er en ny erfaring for meg også. Jeg har store håp om at de mer erfarne vil hjelpe de mindre rutinerte til å roe seg ned litt, men vi må tenke at det er slik vi egentlig vil ha det hver gang vi spiller, sier han.

– Selv om det kanskje blir litt nerver, er det OK. Vi må se på det positive, at vi får sjansen til å spille foran et fantastisk publikum.

Han gleder seg over å ha to av mesterskapets aller største stjerner i sitt lag.

– Ada (Hegerberg) og Caro (Graham Hansen) er to av de mest lovende stjerner i europeisk fotball. Ingen vil bli overrasket over det, og vi må finne den beste måten å hjelpe dem til å prestere på sitt beste, sier han.

– Nederland har et godt lag, som har forbedret seg siden vi møtte dem i OL-kvalifisering i fjor. Vi har fulgt dem nøye og har et ganske klart bilde av hvordan de vil se ut.

