Ny United-kontrakt for Romero

Det bekrefter United på eget nettsted søndag.

Romero har spilt annenfiolin bak spanske David de Gea, men argentineren fikk blant annet vokte buret for United i europaligaen forrige sesong. José Mourinhos mannskap vant turneringen etter seier mot Ajax i finalen.

- Jeg er glad for å ha skrevet under på en ny kontrakt. Dette er den største klubben i verden, og hvem vil vel ikke være her? Vi har flere gode keepere her, og vi lærer av hverandre. Det var selvfølgelig et stort øyeblikk for meg å være en del av europaligafinalen, og jeg ser fram til å hjelpe laget til suksess også kommende sesong, sier Romero.

Han roses av José Mourinho.

- Sergio er en veldig god keeper. Han hadde en flott sesong i 2016/2017, spesielt i europaligaen. Han fortjener denne kontrakten. Det er utrolig for United at vi både har David og Sergio i en så viktig rolle (keeperrollen), sier United-manageren.

De Gea har blitt koblet til Real Madrid i lang tid, men tross interessen fra spanjolene har United foreløpig ikke mottatt noe bud på sin førstekeeper, ifølge britiske medier.

(©NTB)