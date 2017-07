Mortensen påførte Brann lagets første hjemmetap

Hjemmesterke Brann var tamme framover i fraværet av Daniel Braaten, men holdt samtidig tett bakover mot Sarpsborg 08. Da kampen virket å gå mot ett poeng til hvert av lagene, fikk gjestene frispark ute til venstre.

Etter en feberredning av Brann-keeper Alex Horwath, dukket ballen opp i beina på Patrick Mortensen som fra kloss hold tuppet ballen i mål til ellevill jubel fra de tilreisende supporterne.

– Det er nesten det deiligste som fotballspiller når man scorer dypt inne i overtiden. Det var en tøff bortekamp og det er helt fantastisk å få tre poeng, sa matchvinneren til Eurosport etter å ha jublet med S08-fansen etter kampen.

– Det har de (fansen) fortjent når det kommer så mange til Bergen.

Utvisning

Scoringen kom like etter at Mortensens lag hadde blitt redusert til ti mann. To minutter før full tid fikk Andreas Albech se sitt annet gule kort da han prøvde å skaffe sitt lag straffespark.

Høyrebacken stormet inn i Branns sekstenmeter og gikk over ende i duell med en Brann-forsvarer. Dommer Trond Ivar Døvle tok fløyta til munnen, men blåste Branns vei og ga Albech gult kort. Det var danskens andre i kampen og dermed måtte 25-åringen rusle av banen med rødt kort.

S08 opp på annenplass

Før det hadde Brann i kjent stil holdt kompakt bakover og sluppet gjestene til få sjanser.

– Vi skapte for lite, og vi var for upresise på siste tredel av banen, sa Lars Arne Nilsen etter kampen og la samtidig til at han ikke synes sitt mannskap fortjente å bli stående igjen med null poeng.

– Det var en typisk 0-0-kamp.

Nederlaget var Branns første hjemmetap for sesongen og gjør at Sarpsborg 08 klatrer til annenplass i Eliteserien med 30 poeng. Brann faller til fjerdeplass med sine 27 poeng.

(©NTB)