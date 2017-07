Maria Thorisdottir overraskelsen i EM-åpningslaget

Hun ble brukt i den posisjonen under lørdagens treningsøkt på Galgenwaard stadion, men bare en kort periode. Ingrid Marie Spord hadde plassen det meste av tiden.

Det har vært diskutert om Thorir Hergeirssons datter burde komme inn i laget som midtstopper slik at Maren Mjelde kunne flyttes fram i ankerrollen, men det blir ikke slik fra start. Laguttaket åpner imidlertid for at den endringen kan gjøres underveis.

I forhold til laget mot Frankrike er også Ingrid Schjelderup ny, etter sitt gode innhopp i Sedan. Hun skyver Andrine Hegerberg ut på benken.

Frida Maanum starter som ventet på sin 18-årsdag. Hun debuterte på landslaget mot Frankrike sist tirsdag. Hun bytter kant og spiller til venstre på midtbanen.

Kristine Minde starter på topp ved siden av Ada Hegerberg, etter at hun og Emilie Haavi byttet på den rollen under den siste treningen.

Norge (4-3-1-2):

1 Ingrid Hjelmseth – 2 Ingrid Moe Wold, 6 Maren Mjelde, 11 Nora Holstad Berge, 9 Elise Thorsnes – 7 Ingrid Schjelderup, 3 Maria Thorisdottir, 18 Frida Maanum – 10 Caroline Graham Hansen – 14 Ada Hegerberg, 17 Kristine Minde.

Reserver: 12 Cecilie Fiskerstrand, 23 Oda Bogstad – 4 Guro Reiten, 5 Tuva Hansen, 8 Andrine Hegerberg, 13 Stine Reinås, 15 Lisa-Marie Utland, 16 Anja Sønstevold, 19 Ingvild Isaksen, 20 Emilie Haavi, 21 Kristine Leine, 22 Ingrid Marie Spord.

