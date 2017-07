Fra årsbeste til årsverste for Odd

Odd-laget, som var ute i europaligakvalifisering mot Vaduz så sent som torsdag, hang ikke sammen før pause og ble herjet med av Viking med Samuel Adegbenro i spissen.

– I dag var det et lag jeg ikke kjente igjen. Vi var meget gode på torsdag og spilte årsbeste, og i dag er det det svakeste jeg har sett, spesielt førsteomgangen. Om det er lang reise eller om vi skulle rotert på flere spillere er etterpåklokskap, men det her holder ikke i Eliteserien, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til pressen etter kampen søndag.

Han erkjente at noen av spillerne muligens var litt for slitne fra start etter kraftanstrengelsen i Liechtenstein.

– Det kan hende at enkeltspillere var mer slitne enn vi trodde og at vi skulle rotert på flere på grunn av en tøff kamp og en lang reise, fortalte han til NTB.

Viking-trener Ian Burchnall konstaterte tre svært viktige poeng i kampen om ny kontrakt i Eliteserien.

– Vi utførte kampplanen veldig godt og kontret på dem før pause. I annenomgang var vi veldig smarte. Vi beholdt ballen når vi skulle beholdt den og forvarte oss kompakt og godt, sa han til NTB.

Forbannet Fagermo

Vertene hevet seg noe etter pause, men maktet aldri å hente opp de to scoringene laget slapp inn før hvilen.

Vikings Adegbenro, som for tiden kobles vekk fra Stavanger-laget, var involvert i det meste før hvilen. Etter seks minutter satte han inn 1–0 etter ha blitt spilt gjennom av Kristoffer Haugen og etter 24 minutter doblet han ledelsen etter at Odd mistet ballen på vei framover.

Nigerianeren hadde ytterligere tre store målsjanser før pause uten å makte notere seg for hattrick, og Odd var heldige som ikke lå under med mer enn to mål da lagene gikk i garderoben.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo omtalte den første omgangen som «skandale» og «ræva» da han møtte Eurosport på vei ut til annenomgang, men hans lag maktet aldri å skape de store sjansene på Viking-målvakt Iven Austbø etter pause og gjestene kunne bruke de siste 45 minuttene til å kontrollere inn 2-0-ledelsen.

Svak Zekhnini

Odds Rafik Zekhnini er på vei til italienske Fiorentina og har trolig spilt sin siste kamp for Odd. Unggutten hadde ingen god dag på jobben og ble tatt av banen etter 69 minutter, like etter å ha pådratt seg et gult kort for en ettersleng.

Etter kampen signerte han autografer og poserte på bilder for Odd-fansen.

– Odd og Fiorentina er enige om en overgang for Rafik Zekhnini, bekreftet Odds daglige leder Einar Håndlykken til pressen etter Viking-tapet.

Odd ligger på 10.-plass med 22 poeng, mens de tre poengene er kjærkomne for Viking-laget som fortsatt ligger sist, men nå kun er ett poeng bak Tromsø på 15.-plass.

(©NTB)