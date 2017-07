Berge vil vinne ex-Bayern-duellen

– Agenten min er kommet lenger i sine samtaler med de aktuelle klubbene, men jeg har lagt det litt til side mens jeg er i EM, sier hun til NTB.

Nederlands stjernespiss Vivianne Miedema (21 år, 41 mål på 51 landskamper) forlater i likhet med Berge den tyske storklubben. Hun har allerede landet i Arsenal.

Forsvareren Stephanie van der Gragt er også ferdig i Bayern. Hun skal i høst spille for Ajax.

Nora Holstad Berge konsentrerer seg først om å gjøre årets sluttspill til en suksess. De to forrige ble store skuffelser for henne. I 2013 havnet hun på benken i EM-sluttspillet etter å ha vært fast i hele oppkjøringen. Etter å ha vært en av to spillere som spilte hvert minutt av VM-kvalifiseringen ble hun benkesliter igjen i VM i Canada.

Tross en trøblete vår med skadeproblemer og begrenset spilletid, tyder alt på at Berge har Martin Sjögrens tillit på vei inn i EM, og søndag får hun en viktig rolle når Nederlands fryktinngytende angrep skal stoppes.

Verdensklasse

– De har spillere i verdensklasse der framme. Vi fikk testet oss mot slike i Frankrike tirsdag, og vi må opp enda et nivå denne gang, sier hun.

Norge fikk bakoversveis innledningsvis mot Frankrike, men spilte seg inn i kampen og gjorde seg fortjent til et sterkt uavgjort resultat.

– Vi fikk litt sjokk med en gang, men så fikk vi justert litt, og da føltes det egentlig veldig bra resten av kampen. Det var en bra test for oss.

Mens Norge har tatt medalje ni ganger på de ti siste EM-turneringene, er EM-bronsen fra 2009 hele Nederlands medaljesamling i mesterskap i kvinnefotball. Likevel kan Miedema skryte av noe ingen i Norges EM-tropp har greid med landslaget: Et EM-gull.

Miedema ble matchvinner med en frekk vipp da Nederland slo Spania 1-0 i EM-finalen for J19-lag på Ullevaal stadion i 2014. Søndag håper hun å skaffe flere gode minner med smak av Norge. Berge unner henne ikke det.

Oversikt

– Jeg har ikke snakket med henne siden vi kom til Nederland. Jeg får si hei til henne etter kampen, når vi har vunnet, sier den norske midtstopperen til NTB.

Hun gjør det klart at de norske er fullt oppdatert på nederlendernes styrker.

– Vi har lagt våre planer både defensivt og offensivt, og så gjelder det å finne en balanse for å beholde våre egne strukturer og eget spill og samtidig ta litt hensyn til deres kvaliteter, sier hun.

– Det er klart at jeg og Vivianne kjenner hverandres styrker og svakheter. Det blir noen fordeler og ulemper for oss begge.

PS. Selv med de tre klubbskiftene blir ikke Bayern München uten interesse i søndagens duell. Jill Roord og Lineth Beerensteyn forlater begge Twente for å bli Bayern-spillere neste sesong.

