Tutta klarte cuten med et nødskrik

Den norske veteranen ligger på en delt 52.-plass etter fredagens spill på golfbanen til USAs president Donald Trump i New Jersey. Med totalt 146 slag er hun to over par, som i øyeblikket er akkurat der cutgrensen ligger.

Tutta spilte seg til to birdier på 12. og 15. hull, men det hjalp svært lite når hun pådro seg hele fire bogeyer og én dobbeltbogey. Sistnevnte kom på det tiende hullet.

Dermed gikk hun runden fire slag over par. 36-åringen startet fredagen på en delt 13.-plass etter å ha holdt seg til 70 slag på åpningsrunden.

Kinesiske Feng Shanshan er i tet med åtte under par. To slag bak følger en sørkoreansk trio: Amy Yang, Jeongeun Lee og Hye Jin Choi har seks under par.

Pettersen har ikke vunnet på LPGA-touren på over to år.

Årets tredje majorturnering, som er den mest prestisjetunge på kvinnesiden, avsluttes søndag.

Donald Trump bekreftet lørdag morgen at han blir å se på golfbanen for den tredje runden.

– Mye publikum er ventet, og kvinnene spiller fantastisk. Det blir veldig spennende! tvitret presidenten.

(©NTB)