Quarcoo fulgte ikke opp i finalen

Elverum-gutten klokket inn til tiden 20,80 i polske Bydgoszcz lørdag kveld. Det skilte 10/100 sekund opp til pallen, mens det var 47 hundredeler opp til vinneren Jan Volko fra Slovakia.

Noen timer tidligere klarte Quarcoo å få til et superløp da han var raskest i semifinalen. Med tiden 20,39 presset han seg under VM-kravet. Han satte samtidig personlig bestenotering og norsk U23-rekord.

Med fem hundredeler under kravet til senior-VM i London tok han tredjeplassen på listen over Norges raskeste løpere på distansen gjennom alle tider. Quarcoo har kun Jaysuma Saidy Ndure og Geir Moen foran seg.

Selv om Quarcoo skuffet en smule i 200-meterfinalen, er toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund uansett imponert over det 20-åringen har vist i Polen de siste dagene. Fredag tok unggutten bronse på 100-meteren.

– Quarcoo har hatt en fin utvikling. EM har vært et hovedmål for hans del, og han har truffet veldig bra med opplegget. I dag gjorde han et fantastisk løp (i semifinalen). Det er kjekt å få opp slike utøvere på dette nivået, sier Håvard Tjørholm til NTB og legger til:

– Dette mesterskapet viser at vi har en generasjon på vei opp og fram. Det er fantastisk moro, og det viser at det jobbes bra i klubbene.

Warholm-sølv og ny finale

På 400 meter hekk sikret Karsten Warholm enkelt finaleplassen da han med 49,29 var raskest av samtlige løpere i semifinalen.

21-åringen fra Ulsteinvik lå en stund bak franske Victor Coroller på oppløpet, men presset seg akkurat forbi de siste meterne. Han tok hjem heatseieren med en margin på ett hundredels sekund.

Senere på kvelden løp Warholm inn til sølvmedaljen på 400 meter flatt. Han var i tet på oppløpet, men med fire løp i beina fra før orket han ikke å holde følge da Luka Janezic stormet forbi. Sloveneren vant med tiden 45,33 mot Warholms 45,75.

Den norske friidrettsyndlingen hadde ambisjoner om å ta to EM-gull i polske Bydgoszcz. Det klarer han ikke, men søndag får han en ny sjanse til å ta medalje av edleste valør. 400 meter hekk er Warholms spesialitet.

Forrige måned senket han sin norske rekord på distansen da han klarte 48,25 under Bislett Games.

Finaleklare jenter

Tidligere lørdag kvalifiserte Sigrid Borge seg til kvinnenes finale i spyd. Osterøy-jenta kastet dødt i første omgang, men klarte kravet med god margin da hun fikk til 58,65 meter på forsøk nummer to. Finalen går søndag.

Også Nadia Akpana Assa fra BUL er finaleklar etter at hun hoppet 6,33 meter på første forsøk i lengdekvalifiseringen. Det var ti centimeter over det automatiske kravet.

– Det var veldig fine forhold, og jeg gjorde jobben. Nå gleder jeg meg bare til finalen, sa Assa til friidrett.no.

To norske i diskosfinalen

Norge er også representert i søndagens diskosfinale. Sven Martin Skagestad kvalifiserte seg etter at han kastet 60,93 meter i første omgang. Norna-Salhus-utøveren var alene om å komme over 60 meter i kvalifiseringen.

– Godt å komme i gang. Betryggende å lykkes i første kast. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, sa Skagestad, som går til finalen sammen med Ola Stunes.

Med et kast på 55,42 meter tok Stunes seg videre som nummer ti i sammendraget.

