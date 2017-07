Boasson Hagen: – Ble en luke jeg ikke klarte å tette

Etappen var på drøye 181 kilometer og gikk fra Blagnac til Rodez. Matthews slo belgieren Greg Van Avermaet, mens Boasson Hagen fulgte ett sekund bak. Det var en kupert løype på vei til sentralmassivet i Frankrike. Syklistene var over to 3. kategoristigninger.

Et tidlig brudd fikk gå, men hovedfeltet med både den gule trøyen og klatretrøyen hadde god kontroll på bruddet. Avstanden til belgiske Thomas De Gendt var på rundt ett minutt med 25 kilometer igjen. Han ble effektivt kjørt inn. BMC kjørte for at deres kaptein Van Avermaet skulle lykkes.

Det var også et visst håp om at Norge skulle få en seier igjen i Tour de France. Marcel Kittel i den grønne poengtrøya, som har vunnet fem etappeseier så langt i Touren, var ikke til hindrer denne gangen.

Nesten

Det har vært mye nesten for de norske spurterne så langt. Boasson Hagen var noen få millimeter unna seieren da Kittel ble dømt foran på den sjuende etappen, mens Kristoff ble toer på den fjerde etappen. Da ble Peter Sagan diskvalifisert fra annenplassen bak André Démare.

I fjor ble både Boasson Hagen og Kristoff parkert med 250 meter igjen på det tøffe oppløpet. Det skulle ikke gjenta seg igjen.

– Jeg følte meg bra, men det ble en luke jeg ikke klarte å tette. Jeg måtte gå rundt en konkurrent, og da var jeg sjanseløs i spurten, sa Boasson Hagen til NTB og la til:

– Formen er derimot bra, og det kommer nye muligheter selv om de begynner å bli færre. Det gjelder å komme med i et brudd. Det er muligheter allerede søndag. Det er en hard start på etappen, så det gjelder å være med fra første tråkk.

Aru sov

Fabio Aru fulgte ikke helt med i hovedfeltet da spurten gikk. Han satt bakerst i feltet da rytterne gikk til inn i den siste bakken. Mannen i den gule ledertrøyen tapte 24 sekunder til sin argeste konkurrent Chris Froome.

Briten overtok den gule trøya og er 18 sekunder foran. Franskmennenes håp Romain Bardet følger 23 sekunder bak.

Nordmennene er for lengst frakjørt i sammendraget. I neste uke tar sykelistene fatt på klatringen i Alpene.

