Walker-overgangen i boks for City

27-åringen er Citys tredje signering i sommer. Fra før har Pep Guardiola sikret seg midtbanespilleren Bernardo Silva (Monaco) og målvakten Ederson (Benfica).

– Jeg er henrykt over å ha skrevet under for City, og jeg kan ikke vente med å komme i gang. Pep Guardiola er en av de mest respekterte managerne i verden, og jeg føler han kan hjelpe meg med å løfte spillet mitt opp på et nytt nivå, sier Walker til Manchester Citys nettsted.

Ifølge britiske medier kan overgangen komme til å koste City så mye som 50 millioner pund, som i så fall tilsvarer over en halv milliard kroner.

Walker har vært en viktig nøkkelspiller for Tottenham de siste årene. Med sine sterke prestasjoner ble han forrige sesong belønnet med en plass på «årets Premier League-lag».

City hadde behov for å forsterke backplassen etter at Pablo Zabaleta og Bacary Sagna nylig ble frigitt. Nylig ble det klart at klubben ikke lyktes i jakten på å hente den brasilianske backstjernen Dani Alves, som i stedet har endt opp i Paris Saint-Germain.

