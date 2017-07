Tutta henger med i US Open

Norges eneste håp i den mest prestisjefulle turneringen på kvinnesiden gikk førsterunden på 70 slag, som tilsvarer to under par.

36-åringen startet med en bogey på hull to, men kom tilbake med en birdie to hull senere. Hun slo senere to strake birdier på hull 12 og 13 og resten av runden på par.

Oslo-jenta deler 14.-plassen med 14 andre spillere.

Opp til lederen Shanshan Feng fra Kina skiller det fire slag. Amy Yang er nummer to, et slag bak kineseren, mens tre kvinner deler en foreløpig tredjeplass.

De som gikk ut først på golfbanen Trump National var mest heldige. Spillet måtte stoppes i to timer på grunn av værtrøbbel, og derfor ble også den siste gruppa tvunget til å spille sine siste seks hull fredag morgen amerikansk tid.

