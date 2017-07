Tett med venninneoppgjør i fotball-EM

EM-trekningen ga to spilledager i nabooppgjørenes tegn. 19. juli er det Spania mot Portugal og England mot Skottland i gruppe D, fem dager senere er det Norge mot Danmark og Belgia mot Nederland i gruppe A.

Venninneoppgjørene går derimot som en rød tråd gjennom hele turneringen, og særlig mange slike dueller kan det bli for Caroline Graham Hansen. Hele 12 av hennes Wolfsburg-venninner er i EM, fordelt på seks av nasjonene Norge skal eller kan møte.

– Det er spesielt, og samtidig veldig hyggelig. Jeg vet hvem jeg kan møte, og det vet de også. Vi prater litt mer med hverandre mens vi er her. Jeg håper jeg møter så mange som mulig av dem, og at alle får spille, for dette er jo sommerens høydepunkt, sier Hansen til NTB.

Nora Holstad Berge og Ada Hegerberg har begge 11 klubbvenninner i ulike EM-tropper.

Godt kjent

Berge har spilt ferdig i Bayern München, men kjenner de andre spillerne derfra godt etter tre år i klubben. Søndag står Vivianne Miedema og Stephanie van der Gragt på motsatt banehalvdel.

Mange spillere i Norges tropp kjenner også godt Nederlands midtbanesjef Sherida Spitse, som spilte flere år for LSK Kvinner og ble matchvinner i fjorårets cupfinale.

Caroline Graham Hansen kan se fram til å møte Wolfsburg-kolleger i kampene som følger åpningskampen: Tessa Wullaert er spiss for Belgia, Pernille Harder er Danmarks fremste offensive våpen.

Går Norge videre, er Tyskland og Sverige mest aktuelle motstandere i kvartfinalen. I den tyske troppen er fem Wolfsburg-spillere, mens Nilla Fischer er en av Sveriges fremste profiler.

– Når det starter må vi bare legge alt vennskap til side, for ingen har lyst til å være taper når vi møtes igjen i august, sier Hansen til NTB.

Spesielt

Ada Hegerberg møtte åtte av sine Lyon-lagvenninner da Norge spilte 1-1 mot Frankrike i generalprøven tirsdag. De to lagene kan møtes igjen tidligst i semifinale i EM, men Hegerberg har både svensk (Caroline Seger) og tyske (Dzsenifer Marozsán, Josephine Henning) klubbvenninner.

Av Norges utenlandsproffer har også Ingrid Schjelderup (7), Maren Mjelde (6), Kristine Minde (6), Andrine Hegerberg (1) og Emilie Haavi (1) klubbvenninner i andre lags EM-tropper.

Skulle Norge møte Sverige i kvartfinale, vil det bli spesielt både for Minde og for landslagssjef Martin Sjögren. Han var inntil i fjor hennes trener i Linköping, som også har tre spillere i Sveriges tropp.

Eneste utenlandske EM-spillere med norsk klubbadresse er for øvrig Vålerenga-duoen Theresa Nielsen (Danmark) og Gunnhildur Jónsdóttir (Island). Vålerenga har ingen spillere i Norges tropp.

(©NTB)