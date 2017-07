Sjögren: – Alle klare, bare ikke laget

Torsdag ble det bestemt at Ingvild Isaksen, som sliter med en smertefull hæl, skal være med Norge inn i sluttspillet. Fredag deltok hun på hele den to timer lange økten i Wenum-Wiesel rett utenfor lagets EM-base i Apeldoorn.

– Det kjentes ganske bra for henne i dag, og det er positivt for oss. Vi trenger Ingvild, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

– Ingvild er klar for kamp, men hun har ikke kunnet trene ordentlig det meste av samlingen. Det betyr at det er tvilsomt om hun kan spille 90 minutter.

Alle klare

Han går inn i turneringen med 23 disponible spillere.

– Tuva Hansen tråkket over på trening dagen etter kampen mot Frankrike. Vi testet henne i dag, og det gikk bra. Alle er i full trening nå, og det er utrolig deilig, sier Sjögren.

Normalt ville fredagens trening vært den siste med høy intensitet før søndagens åpningskamp mot Nederland, men de som vil være sikre på å starte mot Nederland må vise seg fram også på kamparenaen lørdag.

– Det er fortsatt visse posisjoner vi lurer på, og laget er ikke klart ennå, sier Sjögren.

– I dag hadde vi muligheten til å ha en lang trening, ettersom det var nesten 48 timer siden den forrige. Vi jobbet mye med angrepsspillet, og litt med dødball. Det var på grunn av det siste at jeg stengte treningen.

Vil ha trøkk

Lørdagens timelange økt på Galgenwaard stadion i Utrecht kommer til å handle om mer enn å kjenne på banen.

– Det blir noe spill, og vi kommer til å gå gjennom deler av forsvarsspillet vårt. Det blir litt trøkk, og helst mer enn i dag, sier Sjögren.

Han har sett en stigende kurve for laget gjennom den korte, intense oppkjøringsperioden.

– Vi hadde gode treninger i Frankrike, både før og etter kampen der. To døgns pause gjorde at det ikke var like bra trøkk i den første treningen i Nederland, men det vil jeg gjerne se lørdag, slik at vi er 100 prosent klare til søndag.

