Sagans lag Bora interessert i Eiking

22 år gamle Eiking sykler sin siste sesong for det franske laget FDJ. Han er ikke lenger en del av lagets framtidsplaner. Eikings agent Joona Laukka jobber derfor intenst om dagen med å finne en ny arbeidsgiver for Askøy-mannen. Aller helst på World Tour-nivå.

– Vi tar en beslutning i løpet av de neste ukene, sier Boras sportsdirektør Enrico Poitschke til sykkelnettstedet.

– Vi har kikket nærmere på ham sammen med en del andre talentfulle ryttere, sier Poitschke.

– Vi har fulgt ham siden starten av sesongen og sett resultatene hans fra i år, men også fra tidligere. Vi vet han er en god, ung rytter, sier han.

Eiking tok sin første seier som profesjonell da han vant et kategori 1-ritt i Frankrike i slutten av mai måned. Nordmannen har hatt en fin utvikling i laget, men han har tidligere sagt til TV 2 at han føler at FDJ-laget kanskje er litt for franskpreget.

(©NTB)