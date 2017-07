Hegerberg om åpningskampen: – Helt rått!

– Det blir helt rått! Det er fantastisk at vi har fått den matchen. Nå må vi bare møte opp, stikke fram brystet og vinne den, sier hun til NTB etter Norges første trening på nederlandsk jord.

Lyon-stjernen har for annet år på rad opplevd å vinne både serie, cup og mesterliga. Hun er klar for sitt tredje sluttspill for Norge. Som 18-åring leverte hun avgjørende bidrag til det som ble EM-sølv i Sverige. To år senere var hun en av mesterskapets profiler så lenge Norge hang med i et VM som endte med bitter skuffelse i åttedelsfinalen.

Denne gangen går hun inn i EM-sluttspillet som en av verdens aller største kvinnelige stjerner. På Galgenwaard stadion, der Lionel Messi i 2005 presenterte seg for et europeisk publikum med begge mål da Argentina vant finalen i U20-VM, skal hun søndag prøve å sette Nederland på plass.

Ideelt

– Vi har ventet på denne kampen, og nå er den nesten her. Vi bor på et fint sted, har ro rundt oss og kan fokusere på det vi skal. Nå er det bare å kjøre hardt, sier 22-åringen.

Hun har lagt en veldig lang og tøff sesong bak seg og er ikke lei seg for at den norske VM-oppkjøringen var kort og intens.

– Jeg synes det er helt greit sånn. Jeg hører at andre nasjoner har vært samlet i flere uker mer, og det er en utfordring i selg selv. Vi har prøvd å ha høyest mulig kvalitet på hver trening og gjennomføre det vi skal. Nå er det bare å komme i gang med kampene.

Fotballen landslagssjef Martin Sjögren ønsker å spille krever mye terping, men det bekymrer ikke Hegerberg.

– Det gjelder alle typer fotball. Skal man bli god og hevde seg i toppen, så krever det terping uansett hvordan man spiller. Det er opp til oss hvordan vi gjør jobben og hvordan vi framstår på banen, sier hun.

Kritisk

Hegerberg var kritisk i uttalelsene etter Norges siste test mot Frankrike, selv om 1-1 mot et av verdens ypperste kvinnelandslag var et sterkt resultat.

– Vi skapte ikke nok sjanser. Vi hadde mye ballbesittelse, men lå veldig lavt i banen, og det handler om å kunne skape mer høyere opp. Der har vi et voldsomt steg å ta, men samtidig var det viktig for oss å få 1-1. Det ville vært annerledes å reise til EM med nok et tap, sier hun.

– Det var ikke den kampen vi har prestert best i, og det vi gjorde var ikke godt nok til å ta seg langt i et mesterskap, så det sier seg selv at vi må ta noen grep. Samtidig viste det styrke at vi kom tilbake mot en så sterk motstander.

Søndag venter en annen sterk motstander i Utrecht, med innpå 30.000 tilskuere i ryggen. Ada Hegerberg kan nesten ikke vente.

(©NTB)