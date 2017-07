Fuglsang brøt Tour de France

Astana-rytteren har slitt med store smerter etter at han pådro seg to brudd i armen (håndledd og albue) under onsdagens etappe. Han fortsatte rittet dagen derpå, men gikk på et stort tidstap og mistet femteplassen i sammendraget.

På fredagens fjelletappe hadde smertene blitt så uutholdelige, at han til slutt bestemte seg for å bryte. Fuglsang gikk av sykkelsetet og satt seg i Astana-bilen da det var under 40 kilometer igjen til mål.

– Jeg er selvfølgelig litt sliten og har smerter, men det var ikke mer å kjøre med i dag. Da jeg ikke kunne holde på styret, begynte ryggen å bli gåen fordi man kompenserer. I utforkjøringen klarte jeg ikke engang å følge grupettoen. Så ble det for langt til mål, sa Fuglsang til TV 2.

Danskens exit er dårlige nyheter for sammenlagtleder Fabio Aru. Han hadde fra før mistet en viktig hjelperytter i Dario Cataldo, som var involvert i den samme velten som rammet Fuglsang under onsdagens etappe.

– Det er triste nyheter. Forferdelige nyheter både for meg og laget. Det var umulig for ham å fortsette etter fallet for to dager siden. Jeg håper han blir frisk igjen snart, kanskje allerede til Vueltaen. Men det er et enormt tap, sa Aru, ifølge TV 2.

Italieneren leder Tour de France seks sekunder foran tittelforsvarer Chris Froome etter 13 etapper.

(©NTB)