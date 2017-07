Brann kan møte Everton i europaligaen

Det ble klart etter at trekningen ble gjennomført i sveitsiske Nyon fredag.

Odd og Brann var useedet, mens Haugesund gikk inn i trekningen som seedet.

Brann fikk den klart vanskeligste trekningen da de fikk vite at de må ut mot Premier League-laget Everton dersom bergenserne går videre. Dinamo Zagreb kommer fra Kroatia og er neste motstander for Odd om telemarkingene tar seg videre. Haugesund, om de går videre på bekostning av Lech Poznan, møter vinneren av oppgjøret mellom Valletta og Utrecht.

Alle de tre norske lagene kvitterte ut seirer i første kamp i andre kvalifiseringsrunde i europaligaen.

Bismar Acostas scoring rett etter pause ga Brann 1-0-seier i en tilnærmet perfekt bortekamp mot slovakiske Ruzomberok, mens Olivier Occéan sikret Odd 1–0 over Vaduz i Liechtenstein. Haugesund ledet på sin side 3-0, men to baklengsmål mot slutten gjør at det går mot en vrien returkamp borte mot polske Lech Poznan.

Returoppgjørene i 2. kvalifiseringsrunde spilles torsdag neste uke.

3. kvalifiseringsrunde-kampene spilles 27. juli og 3. august.

(©NTB)