Barcelona enig med Benfica-back

En endelig avtale vil ble skrevet under etter at 23-åringen har gjennomført den medisinske sjekken.

Semedo scoret tre mål på 63 kamper over to sesonger hos Benfica og spilte for Portugal under sommerens kontinentcup.

Barcelona avslørte ikke de finansielle detaljene ved avtalen.

Semedo er ventet å gå rett inn på høyrebackplassen hos stjernegalleriet, en posisjon som ble fylt av midtbanespiller Sergi Roberto forrige sesong.

