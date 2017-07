Walker på vei til City for en halv milliard

Ifølge flere britiske medier er det ventet at overgangen er i boks i løpet av fredagen.

Tottenham har hele tiden stått fast ved prislappen på 50 millioner pund (535 mill. kroner), og London-laget ser nå ut til å få kravet innfridd.

City har et stort behov for å forsterke backplassen etter at Pablo Zabaleta og Bacary Sagna ble frigitt etter forrige sesong. Nylig ble det klart at klubben ikke lyktes i jakten på å hente den brasilianske backstjernen Dani Alves, som i stedet har endt opp i Paris Saint-Germain.

Walker kom til Tottenham fra Sheffield United i 2009. Den engelske landslagsspilleren var en del av årets Premier League-lag for 2016/17-sesongen.

