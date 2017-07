Quarcoo finaleklar i U23-EM

20-åringen klokket inn til 10,26 torsdag kveld. Det var samme tid som Ojie Edoburun fra Storbritannia hadde i nordmannens semifinaleheat. Totalt sett var det kun slovakiske Jan Volko som var bedre med 10,18.

Quarcoos tid, som ble satt i 0,8 sekundmeter medvind, var for øvrig norsk U23-rekord. Han er nå på delt fjerdeplass i Norge gjennom alle tider.

– Jeg er positivt overrasket over tiden, for det var ikke et helt optimalt løp. Så jeg har et par ting jeg kan forbedre før morgendagen, sa Quarcoo til friidrett.no etter semifinaleløpet.

Retzius til stavfinale

I forsøket noterte han seg for 10,44.

– Imponerende løp av Quarcoo. Han hadde god kontroll, sa kommentatoren på livesendingen på Det europeiske friidrettsforbunds hjemmeside.

Også Lene Retzius sikret seg en finaleplass torsdag. BUL-løperen kvalifiserte seg til lørdagens finale i stav etter å ha klart kravet på 4,20 meter i sitt andre forsøk.

Tidligere på dagen kontrollerte Karsten Warholm seg til semifinalen på 400 meter. Med tiden 46,70 var han nest best i forsøket.

Mange løp for Warholm

Warholm vant sitt heat og ble kun slått av slovenske Luka Janezic på tid. Sloveneren løp på 46,44.

– Et greit disponert løp. Jeg følte jeg hadde kontroll hele veien, sa Warholm til friidrett.no etter målpassering.

Nordmannen løper både 400 meter og 400 meter hekk under mesterskapet og kan potensielt løpe totalt seks løp.

Neste distanse for 21-åringen er 400 hekk-forsøk fredag.

Ingar Kiplesund kvalifiserte seg til fredagens lengdefinale med 7.59. Amund Høie Sjursen og Evald Osnes Devik klarte ikke komme seg videre i henholdsvis lengde og slegge.

Selv om Amalie Sæten satte årsbeste med 2.07,66 i forsøket på 800-meteren, holdt det bare til en femteplass. Dermed er mesterskapet over for hennes del. Mina Marie Angelero led samme skjebne etter å ha løpt inn til 2.07,11. Med den tiden satte hun personlig rekord, men det var ikke nok til å ta seg videre.

I diskos røk Mona Ekroll Jaidi ut med 48,83 som besteresultat i kvalifiseringen. Også Matilde Roe ble slått ut torsdag.

