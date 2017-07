Norsk seierstørke i Touren

Det året vant Kristoff to etapper i det prestisjetunge sykkelrittet. Han vant både 12. etappe fra Bourg-en-Bresse til Saint-Étienne 17. juli og 15. etappe fra Tallard til Nimes 20. juli.

Før det hadde det gått to seiersløse år siden det norske kanonåret 2011, der Edvald Boasson Hagen og Thor Hushovd vant to etapper hver.

2015 og 2016 ble seiersløst for de norske håpene, og det minker nå kraftig på sjansene også i 2017. Torsdag neste uke kan - om ikke noen av de norske håpene slår til - markere treårsdagen siden forrige Tour-triumf.

Gir ikke opp

Alexander Kristoff ble spådd seiersmulighet på etappe 2, 4, 6, 7, 10 og 11, men lyktes ikke. Kanskje kan Boasson treffe på etappe 14 fra Blagnac til Rodez i Sør-Frankrike kommende lørdag. Ellers må norske sykkelfans håpe på Kristoff på 16. etappe eller på avslutningen opp Champs-Élysées 23. juli.

– Det blir færre og færre sjanser, men jeg gir ikke opp. Det kan hende jeg prøver å gå i brudd, og etappen til Rodez kan være min mulighet. Det skal sies at de siste 500 meterne er tøffe, og jeg husker godt hvordan det var sist jeg syklet der i Touren, sier Boasson Hagen til NTB.

Onsdag spurtet rudsbygdingen inn til en tredjeplass. Igjen måtte han se seg slått av råsterke Marcel Kittel, som tok sin femte etappeseier i årets Tour de France.

– Hva kan du gjøre med en Kittel i superform?

– Jeg må fortsette å prøve. Det er vanskelig å gjøre noe mer enn det. Kittel er helt klart i flytsonen, og han er ekstremt rask, men jeg har vist at det er mulig. Det så man da jeg tapte på målfoto, sier Boasson Hagen og viser til forrige ukes nesten-seier.

Da skilte det kun noen millimeter fra en etterlengtet norsk etappeseier.

Bortskjemt

Thor Hushovd sørget for at Norge lenge var bortskjemt med triumfer i verdens mest populære sykkelritt. Han vant til sammen ti etapper i årene 2002 til 2011, og i tillegg vant han også den grønne poengtrøya to ganger (2005 og 2009).

Siden "Oksen fra Grimstad" la opp er det blitt med Kristoffs to seirer.

Boasson Hagen står i likhet med Kristoff med to seirer i Touren, mens Kurt Asle Arvesen har vunnet én etappe. Dag Otto Lauritzen, nå kjent som TV 2-fjes, tok Norges første etappeseier i 1987.

(©NTB)