Kombinertjentene får være med i ungdoms-OL

Jentene får også være med i freestyle og snowboard big air. For første gang er det dermed kjønnsbalanse i vinterolympisk sammenheng.

– Vi er svært fornøyd med at IOC inkluderer kombinert for kvinner på programmet. Dette støtter opp om arbeidet med å utvikle kombinert for kvinner som Norges Skiforbund har vært en pådriver for og som er vedtatt i Det internasjonale Skiforbundet (FIS).

– Det er også veldig bra at både Big Air for freeski og randonee er en del av programmet. Det gir disse idrettene en mulighet for å komme inn på det olympiske programmet, sier skipresident Erik Røste.

Aldri før har så mange kvinner fått muligheten til å delta i et ungdoms-OL. Eksisterende anlegg vil benyttes, slik at øvelsesutvidelsen heller ikke vil få noen økonomiske konsekvenser for arrangøren utover flere deltakere.

Totalt skal 1880 utøvere i aksjon.

Lillehammer arrangerte ungdoms-OL i 2016. Buenos Aires i Argentina er vertskap for sommerlekene i 2018.

Første ungdoms-OL ble arrangert i Singapore i 2010.

