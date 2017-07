Haugesund rotet bort kjempefordel

Med scoringer fra Liban Abdi, Haris Hajradinovic og Shuaibu Ibrahim ledet FKH hele 3-0 med et drøyt kvarter igjen å spille. Hadde rogalendingene klart å holde nullen torsdag, ville mye av jobben vært gjort.

I stedet er det nå full spenning før bortekampen i Polen neste uke. Det sørget Radoslaw Majewski for da han med hodet stanget inn Poznans viktige bortemål i det 75. minutt.

På overtid reduserte i tillegg Darko Jectic til 2-3 fra straffemerket. Dommeren slo ned på Bruno Leites felling av Mihai Radut.

Pent

Det som kunne vært et fantastisk utgangspunkt, ble til slutt "bare" et forsprang på ett mål. Poznans to bortemål kan vise seg å bli problematisk for FKH.

Kampens første scoring i det 24. minutt var av det utsøkte slaget. På et innlegg fra Alexander Stølås klarte Abdi å rettvende seg og dunket inn 1-0 via tverrliggeren og i nettmaskene.

Rett etterpå kunne det like godt stått 2-0, men Hajradinovic hadde ikke centimeterne på sin side da han skjøt et frispark i tverrliggeren.

Gytkjær tilbake

Lech Poznan hadde sine sjanser, men det var Hajradinovic som kunne doble hjemmelagets ledelse i det 71. minutt etter en kontring. Scoringen kom like etter at gjestenes Majewski hadde rotet bort en kjempesjanse.

To minutter senere økte Ibrahim til 3-0. Alene med Poznans målvakt gjorde han ingen feil.

Dessverre for FKH skulle polakkene komme tilbake og skape spenning i matchen.

Christian Gytkjær var torsdag tilbake på gamle trakter. Dansken, som spilte for Haugesund mellom 2013 og 2015, kom ikke i målprotokollen for bortelaget. Han ble tatt av banen etter 79 minutter.

I Liechtenstein vant for øvrig Odd 1-0 borte mot Vaduz. Spissveteran Olivier Occéan ble matchvinner etter en akrobatisk scoring tre minutter før pause.

(©NTB)