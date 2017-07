Froome mistet ledertrøyen da Bardet vant

Ag2r-stjernen Bardet var sterkest av alle i den bratte avslutningen. Han krysset målstreken to sekunder foran colombianske Rigoberto Urán og italienske Aru.

Chris Froome så ut til å ha full kontroll, men da det skulle avgjøres tapte briten verdifulle sekunder. Han var 21 sekunder bak Bardet i mål, men mistet trøyen til Aru (Astana). Sistnevnte er nå seks sekunder foran Froome i sammendraget.

Froome tapte også tid til ryttere som Uran og Daniel Martin.

Bruddforsøk

Den 214 kilometer lange etappen fra Pau til Peyragudes startet med et voldsomt tempo, da flere lag ønsket å ha med ryttere i brudd. Hovedfeltet kjørte inn flere bruddforsøk, før en gruppe på tolv mann omsider fikk stukket fra.

Cyril Gautier, Koen de Kort, Diego Ulissi, Marcel Kittel, Nils Politt, Michael Matthews, Imanol Erviti, Stefan Küng, Stephen Cummings, Jack Bauer, Thomas De Gendt og Julien Simon utgjorde oktetten i front. Matthews og Kittel var i hovedsak med på grunn av den innlagte spurten. Matthews var der over streken like foran tyskeren.

Mot slutten av etappens tøffeste stigning, Port de Balés, stakk de Gendt og Cummings fra resten av utbryterne, men det gjensto fortsatt over tre mil av etappen. Et stykke opp i stigningen sa Cummings takk og farvel til de Gendt, men hovedfeltet satte opp et høyt tempo lenger ned i bakken. Til slutt ble briten hentet.

Quintana-smell

Den colombianske stjernen Nairo Quintana ble overraskende hektet av toget med favoritter over en mil før mål. Movistar-kapteinens håp om å kjempe om sammenlagtseieren er etter alle solemerker over.

Det samme gjelder danske Jakob Fuglsang. Astana-rytteren, som har pådratt seg bristskader i armen etter en velt, havnet langt bak. Også den spanske veteranen Alberto Contador måtte kapitulere en halv mil før mål.

Som ventet hang verken Vegard Stake Laengen, Edvald Boasson Hagen eller Alexander Kristoff med i teten på torsdagens etappe.

Tour de France fortsetter med nok en fjelletappe fredag.

