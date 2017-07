Valakari ønsker å skape en felles klubbidentitet

Finnen ble presentert på en pressekonferanse onsdag. Han vil overta ansvaret for laget fra 27. juli.

– Jeg er veldig glad for å være her og jeg ønsker å takke styret for denne muligheten, innledet han pressekonferansen med før han utdypet hva ønsker å tilføre laget som kjemper for å beholde plassen i Eliteserien.

– Situasjonen er ikke den beste, så vi vet hva vi må gjøre. Vi må bli værende i Eliteserien, sa han.

Fire poeng opp

Han fortalte også at han har sett åtte kamper av denne sesongens Tromsø og at han likte hva han så.

– Jeg tenkte at det er muligheter for å spille god fotball med dette laget og disse spillerne, sa han og luftet ønsket om å skape en felles identitet og kultur i hele klubben.

Valakari har signert en kontrakt ut sesongen med opsjon på ytterligere to år. Tromsø ligger nest sist i Eliteserien med 14 poeng. Det er fire poeng opp til Sandefjord på trygg grunn, men Tromsø-laget har en færre kamp spilt.

Gjennombrudd med SJK

Tromsøs sportssjef Svein-Morten Johansen fortalte på pressekonferansen at styret hadde vurdert flere kandidater, men at valget til slutt falt på finske Valakari.

– Vi har landet på Simo og noe av bakgrunnen for det er at han har vært spiller på toppnivå og har internasjonal erfaring. Han har veldig gode resultater som trener i Finland og vi oppfattet han også etter hvert som en varm og entusiastisk person og leder, sa han.

Valakari fikk sitt store gjennombrudd med SJK Seinäjoki, som han ledet til to opprykk og senere finsk seriegull.

Siden 2016 har han vært assistenttrener på Finlands A-landslag. 44 år gamle Valakari spilte i sin tid for Motherwell, Derby County og Dallas. Han fikk 32 A-landskamper for Finland.

Tromsø møter Sandefjord søndag. Den kampen vil Valakari overvære fra tribuneplass.

