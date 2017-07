Sjögrens konstruktive trenerstil gleder Graham Hansen

Under precampen på Ullevaal stadion i forkant av generalprøven mot Frankrike tirsdag (1-1), dirigerte svensken sine spillere med stø hånd.

På nasjonalarenaen terpet troppen på offensive samhandlinger og Sjögren stoppet spillet flere ganger og ga sine instruksjoner til de norske spillerne.

– Vi har konsentrert oss om både angrepsspill, forsvarsspill og gjennombruddskraft. Vi har hatt litt mer tid til å fordype oss i detaljene, så dette har vært verdifulle dager, sier han til NTB.

Konstruktivt begge veier

Caroline Graham Hansen, som til vanlig spiller for tyske Wolfsburg og som spilte hele kampen mot Frankrike, er godt fornøyd med hvordan Sjögren opererer som hovedtrener.

– Han er en veldig flink trener som vet å verdsette detaljer, og som vet å si ifra både når han er fornøyd og når han ikke er fornøyd, sier hun og fortsetter.

– Det er ikke sånn at han gir ut ros kun for å gi ros og han deler heller ikke ut kjeft kun for å kjefte. Det er konstruktivt begge veier og det er veldig lærerikt. Jeg er helt for å få kritikk når ting ikke er bra nok, men da vil jeg helst vite hvorfor ting ikke er bra nok, ikke bare få kjeft.

Skadefri

Hun brukte deler av treningsdagene på Ullevaal stadion til å terpe på samhandlingen med Ada Hegerberg og Kristine Minde. De tre kan få en avgjørende rolle når EM i Nederland sparkes i gang 16. juli.

Den delen ble ledet av assistenttrener Anders Jacobson. Deretter det bar tilbake til Sjögren og dødballtrening.

Der fikk Graham Hansen ansvaret for å slå frispark, og 22-åringen leverte flere millimeterpresise innsvingere. Også mot Frankrike fikk hun flere ganger ansvar for frisparkene når de skulle slås inn i Frankrikes sekstenmeter.

Den tekniske begavede spilleren er endelig skadefri og klar for et mesterskap med flagget på brystet.

– Det er veldig deilig, og ikke minst gøy. Jeg er veldig spillesugen, sier hun og påpeker at det er verdifullt å få tid til å terpe på relasjonene på siste tredel på banen.

De relasjonene vil bli verdifulle for det norske laget i EM og mange trekker fram samarbeidet mellom Graham Hansen og Hegerberg som nøkkelen til EM-suksess.

