Rosenborg fikk med seg viktig bortemål i Irland

Like før pause kriget Reginiussen inn det viktige bortemålet for RBK. Scoringen kom etter et godt slått frispark fra Vegar Eggen Hedenstad.

Dermed kunne gjestene fra Trondheim trekke et lettelsens sukk under pausepraten. For i det store og hele var det en slett første omgang Rosenborg vartet opp med i Irland.

– Det er ikke godt nok. Vi ble for puslete og lot oss prege i starten. Vi tapte duellene, og de var over oss hele veien. Etter 1-0-målet slapp vi oss mer løs og ble kvitt nervene, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Viasat 4.

Faresignalene kom tidlig. Med et energisk hjemmepublikum i ryggen gikk Dundalk fryktløst ut og skapte trøbbel for Ingebrigtsens menn. Det var derfor ikke ufortjent da David McMillan helt upresset stanget inn 1-0 til vertene etter 18 minutter.

Helland-skade

28-åringen satte pannebrasken på et knallhardt innlegg fra Michael Duffy. Ingen av RBK-spillerne ante faren, og dermed kunne McMillan uten problemer sette ballen forbi en sjanseløs André Hansen.

Dundalk var nær å gå opp i 2-0 etter 34 minutter, men da kom Reginiussen til unnsetning og klarerte på strek. Situasjonen oppsto etter at Hansen feilberegnet helt og mistet ballen.

Få minutter tidligere burde Pål André Helland utlignet. RBK-profilen fintet bort to Dundalk-spillere, men hjemmelagets målvakt fikk så vidt en fot på skuddforsøket.

Ti minutter senere måtte Helland ut med det som så ut til å være en lyskeskade.

Annen omgang ble av det kjedelige slaget. McMillan hadde tilløp til en stor sjanse, men ellers ble det skapt svært lite. Rosenborg virket å være mest opptatt av å spille på resultat og få med seg 1-1 hjem til Trondheim.

– Vi sa på forhånd at 1-1 og et bortemål vil være et godt resultat. Særlig med tanke på at vi hadde 20 hektiske minutter i starten. Vi brettet opp ermene, og i annen omgang hadde vi kontroll, sa Ingebrigtsen.

I onsdagens returkamp vil han se et RBK-lag som våger å spille fra første minutt.

– Vi må slippe oss løs, for på Lerkendal skal vi styre kampen. Vinner du ikke hjemme, er du heller ikke god nok til å gå videre.

Ti år siden sist

Allerede fredag får RBK vite hva som venter i 3. kvalifiseringsrunde om trønderne gjør jobben og slår ut Dundalk. I trekningen kommer Rosenborg til å være useedet.

Det er ytterligere én kvalrunde til i august om det også blir avansement etter neste hinder.

Det er ti år siden sist Norge hadde et lag representert i Champions Leagues lukrative gruppespill. I 2007 opplevde Rosenborg magiske øyeblikk mot både Valencia og Chelsea. I sommer drømmer klubben om å gjøre slutt på ørkenvandringen og endelig spille seg tilbake til det gjeveste selskap.

Norske lags exit i mesterligakvalifiseringen de siste fem årene:

* 2016: Rosenborg – ut i 3. kvalrunde (2-4-tap sammenlagt for APOEL)

* 2015: Molde – ut i 3. kvalrunde (4-4 sammenlagt, Dinamo Zagreb videre på bortemål)

* 2014: Strømsgodset – ut 2. kvalrunde (0-3 sammenlagt for Steaua Bucuresti)

* 2013: Molde – ut i 3. kvalrunde (1-1 sammenlagt, Legia Warszawa videre på bortemål)

* 2012: Molde – ut i 3. kvalrunde (1-2 sammenlagt for Basel).

