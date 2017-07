Wenger tror Sánchez blir i Arsenal

Sánchez bidro med 24 seriemål for "The Gunners" forrige sesong, men har blitt koblet vekk fra klubben i lang tid. Hans nåværende avtale med Arsenal utløper neste sommer, noe som har gjort interessen rundt ham større og større. Manchester City og Bayern München har blitt nevnt som mulige kjøpere.

Spekulasjonene til tross, Wenger er klar på at Sánchez ikke har spurt om å få dra fra Arsenal.

– Spillerne har kontrakter, og vi forventer at disse avtalene blir respektert. Det er det vi vil, sa franskmannen på spørsmål om Sánchez tirsdag.

– Ingen vet om Alexis kommer til å være på utgående kontrakt her kommende sesong. Det kan godt hende at han forlenger avtalen med oss, enten før eller underveis i sesongen. Det er ikke nødvendigvis hans siste kontraktsår for Arsenal, la Wenger til.

Wenger, Sánchez og Arsenal endte på 5.-plass i Premier League forrige sesong. For tiden er laget i gang med sesongoppkjøring i Australia.

