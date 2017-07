Paris og Los Angeles kan få hvert sitt OL samtidig

Det er første gang Den internasjonale olympiske komité har bestemt seg for å offentliggjøre to vertsbyer samtidig. Under IOC-kongressen i Lima 13. september får vi vite hvilke byer som skal arrangere sommerlekene i 2024 og 2028.

Løsningen gjør at IOC slipper å velge mellom Paris og Los Angeles, men kan gi de to storbyene hvert sitt OL. Øvrige kandidater som Hamburg, Budapest og Roma har alle trukket seg fra kampen om å være OL-vert i 2024.

Det skal ligge økonomiske årsaker bak den nye løsningen. IOC ønsker å stoppe pengegaloppen rundt OL. Nå vil de at noen av de største byene i verden skal gå foran med bærekraftig økonomi og bruk av allerede eksisterende stadionanlegg.

Paris skal ligge bra an i kampen om å få lekene i 2024, siden Europa ser ut til å stå for tur etter en rekke OL i andre verdensdeler. Rio de Janeiro var OL-vertskap i 2016, mens vinter-OL i 2018 går i Pyeongchang (Sør-Korea). Tokyo er sommervertskap i 2020, mens Beijing har vinterlekene i 2022.

Både Paris og Los Angeles har allerede de fleste arenaene klare. Utbygging av infrastruktur kan også gjøres uten for stor økonomisk risiko. Begge byene har arrangert OL to ganger tidligere.

Paris hadde OL i både 1900 og 1924, mens Los Angeles var vertskap i 1932 og 1984.

Kampen om OL er også blitt en presidentkamp. Frankrikes Emmanuel Macron og USAs Donald Trump er ivrige støttespillere. Macron var selv på plass på IOC-møtet i Lausanne, mens Trump som vanlig valgte Twitter som sin budskapsarena.

"Jobber hardt for å få OL til USA (LA). Følg med", tvitret Trump.

(©NTB)