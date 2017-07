Kaptein Mjelde har førsterett på frispark

Chelsea-spilleren har en fryktet frisparkfot. Kombinert med kapteinsansvaret på landslaget, vil det være hun som får prøve seg om laget får frispark i skuddposisjon i EM.

– Fra min side så har jeg førsterett, sier hun til NTB med et smil.

– Så det er du som kaptein som tar avgjørelsen?

– Ja, jeg føler det. Og hvis jeg ser at noen har hatt en bedre dag enn meg, så kan man gi det (frisparket) vekk. Men først og fremst er jeg veldig giret på å ta det selv, forteller hun.

Graham Hansen bak Mjelde

Under forrige ukes precamp på Ullevaal stadion, terpet laget på frispark som ble slått inn i boks fra både høyre og venstre.

Caroline Graham Hansen viste at også hennes høyrefot er av det presise slaget, men Wolfsburg-proffen stiller seg i kø bak kaptein Mjelde om muligheten byr seg i skuddposisjon i Nederland.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å ta det, men jeg tror Maren står først i køen der. Jeg tror hun er et klart førstevalg, og det skjønner jeg. Hun har en tendens til å score på frispark, forteller hun og legger til at det viktigste er at ballen går i mål uavhengig av hvem som skyter.

– Hvis Maren ikke har dagen, er det andre bak der som absolutt kan skyte den ballen i mål.

Dødballvåpen

Treningen fredag forrige uke beviste at det norske laget har ferdigheter til både å slå presise frispark og duellsterke spillere som kan flukte ballen videre i nettmaskene.

Landslagssjef Martin Sjögren tror faste situasjoner kan bli et våpen for Norge i mesterskapet.

– Vi har mange gode føtter som kan slå fra både venstre og høyre. Først og fremst trenger man det, for man trenger en god serve om man skal kunne gjøre noe med frisparket. Så har vi også sterke hodespillere, så dødballer kommer til å være et våpen for oss, men vi må øve på det, sier han og trekker fram spesielt Ada Hegerberg som en spiller som kan stange frispark eller hjørnespark i mål og samtidig renske unna på dødballer imot.

Norge EM-åpner mot vertsnasjonen Nederland 16. juli.

