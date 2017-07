Hjelmseth: – Samme følelse som sist

– Det er alltid vanskelig å si, for fotballen er i voldsom utvikling, men jeg har litt av den samme følelsen som jeg hadde foran forrige EM. Vi er "underdogs". Vi har fått ny trener, hatt en del utskiftninger, og angriper litt bakfra. Det trivdes vi godt med da, og jeg håper vi kan gjøre det samme nå, sier hun til NTB.

For fire år siden vant Norge sin gruppe etter å ha påført Tyskland det første tapet i et EM-sluttspill på 20 år. Halvannen uke senere møttes lagene igjen i finalen, og Tyskland tok med et nødskrik sin femte strake EM-tittel med 1-0 etter at Norge misbrukte to straffespark.

Hjelmseth er klar for sitt fjerde EM-sluttspill. Hun fikk sølv som reserve for Bente Nordby i 2005, men var soleklart førstevalg og leverte tidvis storspill både på vei mot bronse i 2009 og sølv i 2013.

Selv med 111 landskamper på merittlista (i EM-troppen har bare Maren Mjelde flere) gleder Hjelmseth seg spesielt til åpningskampen søndag. Kampen mot EM-vert Nederland i Utrecht har lenge vært utsolgt.

Pirrende

– Det pirrer veldig. Det blir kjempegøy, selv om åpningskamper sjelden blir gode. Det er to lag som kommer til å ta og føle på hverandre. I den første kampen vil man iallfall ikke tape. Jeg regner med at Nederland kanskje har noe ekstra å hente når de får vise seg fram på hjemmebane, så vi må plukke fram alt vi kan for å ta poeng, sier hun.

Norge imponerte med utklassingsseier 4-1 da lagene møttes i OL-kvalifisering i Rotterdam i fjor, men Hjelmseth legger ikke så mye i det.

– Vi har møtt Nederland mange ganger, og vi har tapt for dem også. Det er to jevne lag og blir en veldig tett batalje. Jeg tror laget som er i best form, og som har minst nerver, vil gå seirende ut av kampen, sier hun.

Hjelmseth kunne hatt flere sluttspill. Hun var med til VM i USA allerede i 2003, men brakk håndleddet på trening dagen før åpningskampen. Hun ble kontroversielt vraket til VM i 2007 og var reserve til OL-troppen året etter.

Kjempepluss

Om det blir deja vu fra EM-sluttspillet i Sverige, kan Frida Maanum vise seg å være en viktig bidragsyter. 17-åringen (fyller 18 på EMs åpningsdag) kan kopiere det de daværende 18-åringene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen gjorde som avgjørende bidragsytere på veien mot sølv i 2013.

– Får hun sjansen til å bidra så vil hun gjøre det. Hun har jo ferdigheter på nivå med de to andre, sier Hjelmseth om klubbvenninnen i Stabæk.

–Samtidig skal det sies at de som slo til forrige gang har tatt store steg og blitt etablerte, gode spillere ute i Europa. Det er et kjempepluss for oss.

