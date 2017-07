Djokovic til kvartfinale i Wimbledon

Serbiske Djokovic tok seg kontrollert gjennom første sett, men franskmannen tvang fram et tiebreak i det andre. Også der trakk serberen det lengste strået, noe som la stort press på Mannarino før tredjesettet. Der utnyttet Djokovic overtaket. Han brøt sin motstander i tredje game, og etter det så serberen seg aldri tilbake. Mannarino avverget to matchballer på 5-4 til Djokovic, men sistnevnte vant til slutt settet 6-4 og kunne juble for kvartfinaleplass.

Verdenstoeren møter tsjekkiske Tomas Berdych i kvarten onsdag. Kampen mellom serberen og Mannarino skulle egentlig spilles mandag, men værgudene sørget for at matchen ble utsatt. Dermed har Berdych fått én dag mer hvile enn sin motstander.

(©NTB)