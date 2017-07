Øverås får beholde NM-tittelen i golf

– Det var en kjempegod nyhet. Det betyr veldig mye for meg å få min første NM-tittel. Samtidig vil jeg gi ære til dem som har ryddet opp og tatt støyten for den jobben som er gjort, sier Øverås til NRK.

Norges Golfforbund snur og lar resultatet fra NM match bli tellende. Etter samtaler med de involverte spillerne, velger forbundet å la Øverås beholde tittelen.

– Det er to ting de (spillerne) påpeker: Øverås var den moralske vinneren, og det ville vært komplisert å få gjennomført en ny turnering, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen til NRK.

Øverås ble norsk mester 3. juli, men et kvarter etterpå fikk han beskjed om at NM-tittelen ble trukket tilbake på grunn av at arrangøren hadde klart å rote til turneringsoppsettet.

Forbundet bestemte seg for å spille NM-runden på nytt 24. juli, men det blir nå droppet. Avgjørelsen ble lettere da spillerne som var involvert ikke ønsket ny turnering.

