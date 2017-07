Mjelde: – Mitt beste fotballår

27-åringen er iallfall ikke i tvil om at hun er bedre enn noen gang.

– Jeg trives kjempegodt i London og Chelsea. Jeg har fått en helt ny hverdag der, og jeg kan si at dette er mitt beste fotballår så langt i karrieren, både fysisk og fotballmessig. Jeg håper at den stigningen bare fortsetter, sier hun til NTB.

Likevel vil hun ikke lesse forventninger om gjeve medaljer på den norske troppen som forbereder seg til sluttspillet i Nederland, selv om Norge har tatt medalje ni ganger på de ti siste EM-turneringene.

– Jeg liker ikke å sammenligne med tidligere årganger. Gruppen vi har nå er annerledes enn de vi har hatt tidligere. Vi har hatt et generasjonsskifte og har flere unge spillere som står foran sitt første mesterskap. Da er det viktig at vi som har vært med før går foran og viser vei, sier hun.

– Jeg synes egentlig vi har en fin miks mellom erfaring og ungt blod. Fotballen utvikler seg hele tiden, men vi forventer som alltid at vi skal gjøre vårt aller beste. Alle er veldig giret på å vise seg fra sin beste side.

Mesterfølelsen

Mjelde har spilt EM-finale både for aldersbestemte landslag og for senior, men har ikke opplevd å bli europamester. Forrige måned ble hun derimot seriemester for første gang. Chelsea vant den engelske eliteseriens mellomsesong, som ble avviklet på drøyt to måneder i forbindelse med at kvinneserien legges om til høst-vår-sesong.

– Det var moro, selv om det var en forkortet sesong. Vi har et veldig godt lag, og vi bør kunne kjempe om gullet hver gang. Det var en god start å vinne "Spring Series", men det store målet er å vinne den lange sesongen, sier hun.

Mjelde setter seg høye mål også med landslaget, selv om landslagssjef Martin Sjögren bevisst har unngått å sette resultatmål for EM-sluttspillet. Hun mener at pilene peker rett vei.

Terping

– Vi ser at vi fremdeles har ting å jobbe med, men jeg synes det er blitt bedre for hver trening. Vi har hatt fine dager på Ullevaal med god matte og gode forhold, og vi begynner å bli klare, sier hun.

Treningene handler mye om terping av Sjögrens spillidé. Svensken gir klare instruksjoner, og spillerne gjør sitt beste for å utføre dem.

– Det krever mye terping. Vi må være skjerpet på hver eneste trening. Vi kommer fra ulike miljøer til samling, og først er det litt uvant for folk, men det tar ikke så lang tid å komme inn i det igjen, for det er dette vi har jobbet med i hele år. Alt forklares også veldig tydelig, sier Mjelde.

– Nå er det siste finpuss som gjenstår før åpningskampen i EM. Det er terping som gjelder fram til søndag.

Da venter EM-vert Nederland på motsatt banehalvdel, første hinder på veien mot det som kan krone Mjeldes beste fotballår.

Norges forrige EM-tittel kom for øvrig i 1993, da Mjelde var tre år gammel.

