Lukaku: – Jeg er ingen Zlatan

United bekreftet lørdag at storklubben har kommet til enighet med Everton om en overgangssum for Lukaku (24). Ifølge britiske medier er prislappen på 75 millioner pund, som tilsvarer 814 millioner kroner. Kun detaljer skal gjenstå før overgangen er helt i boks.

Lukaku, som sier til ESPN at han ser fram til å komme i gang i United, vil trolig gå rett inn i rollen Zlatan Ibrahimovic spilte i forrige sesong. Svensken pådro seg en alvorlig kneskade på tampen av sesongen. Etter sesongslutt bekreftet United at spissveteranen ikke lenger har kontrakt med klubben.

– Zlatan skrev sin historie i United, han har gjort en utrolig bra jobb for klubben. Han spilte hovedrollen. Zlatan er en spiller jeg virkelig ser opp til, og en jeg har lært mye av. Vi deler samme agent (Mino Raiola), noe som har gjort at vi har snakket en del sammen. Zlatan har gitt meg råd av og til. Det har hjulpet meg, sier Lukaku til ESPN.

Men belgieren er klar på at han ikke er en ny Zlatan for United.

– Jeg skal fylle spissposisjonen på min måte. Jeg er Romelu Lukaku, jeg er ikke Zlatan Ibrahimovic. Jeg vet at jeg må levere mer enn noen gang før. Jeg er klar for å jobbe hardere enn noensinne, og det er en utfordring jeg nyter. Men det viktigste er at laget har suksess, sier kraftspissen.

