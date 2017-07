Uran vant dramatisk etappe da Porte ble sendt til sykehus

Den franske AG2R-kapteinen Romain Bardet var best av en liten gruppe ryttere ned utforkjøringen etter siste stigning på etappen, men 26-åringen ble kjørt inn av en gruppe øvrige sammenlagtfavoritter et par kilometer før mål.

Etter en sterk spurt kunne til slutt Rigoberto Urán (Cannondale) juble for seier på det som skulle vise seg å bli en svært dramatisk dag i Tour de France. Uran (30) slo ryttere som Bardet, Warren Barguil og Chris Froome med en flott langspurt. Fotofinish måtte til for å skille Uran og toer Barguil. Sistnevnte trodde først han hadde vunnet, men brøt sammen i tårer da bildene viste at Uran var så vidt foran.

Stygg krasj

Dramaet på etappen begynte for alvor da Sky-stjernen Chris Froome ba om assistanse fra lagbilen med 32,1 kilometer igjen, men da benyttet italienske Fabio Aru (Astana) muligheten til å kjøre ifra oppover siste stigning. Froome, som fikk ny sykkel, ble imidlertid hjulpet opp igjen av sine hjelperyttere i Sky. Deretter svarte han med å støte på rivalene før siste utforkjøring.

I en dramatisk velt i utforkjøringen gikk Froome-rivalene Richie Porte og Dan Martin i asfalten. Porte, som feilberegnet en sving i høy hastighet, deiset i bakken og rev med seg Martin. Porte fikk på seg nakkekrage etter velten og ble hjulpet av veien av rittets medisinske apparat. Australieren er nå sendt til sykehus for videre undersøkelser. Martin kom seg opp på sykkelen igjen, men krasjet imidlertid enda en gang lenger ned i utforkjøringen. Iren kom seg til slutt i mål et drøyt minutt bak Chris Froome og co.

Tidligere på dagen hadde også Geraint Thomas, en viktig hjelper for Froome i Sky, gått i asfalten. Thomas fortsatte en stund, men måtte etter hvert bryte med det som viste seg å være brudd i kragebeinet.

Hviledag

Et stort brudd etablerte seg tidlig på den 181 kilometer lange 9.-etappen i Tour de France søndag. Sterke navn som Thibaut Pinot, Pierre Rolland og Bauke Mollema var blant utbryterne, men flere utbrytergrupper byttet på å ha ledelsen underveis. Til slutt var det et knippe av forhåndsfavorittene som gjorde opp om seieren, og der ble altså Uran vinneren.

Chris Froome, som ble nummer tre på etappen, beholder sammenlagtledelsen. Rivaler som Alberto Contador, Dan Martin og Nairo Quintana tapte alle terreng til briten. Froome leder med 18 sekunder på italienske Fabio Aru (Astana). Bardet er tredjemann, 51 sekunder bak Froome.

Tour de France har hviledag mandag. Tirsdag og onsdag er det flate etapper, noe som gir vinnersjanser til Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen. Kristoff, Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen var som ventet ikke med i tetstriden på søndagens etappe.

(©NTB)