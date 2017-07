Sjögren nekter EM-jentene å trene uten leggskinn

Før herrenes VM-kvalifiseringskamp mot Tsjekkia i juni trente store deler av troppen uten leggskinn, og i 2016 uttalte blant annet Markus Henriksen at det har blitt mote å spille uten.

Da kvinnelandslaget fredag var på Ullevaal stadion og forberedte seg til EM-sluttspillet, hadde samtlige spillere i troppen på seg både fotballstrømper og leggskinn.

Å droppe leggskinn er nemlig et ikke-tema under Sjögren

– Vi trener med leggskinn. Skal vi trene kamplikt må vi ha utrustning for å spille kamp. Det er bare en selvfølge, sier svensken til NTB og bekrefter at hans landslagsspillere ikke får trene dersom de ønsker å kutte ut leggskinnene.

En selvfølgelighet

I både Eliteserien og i svært mange europeiske toppklubber har det utviklet seg en kultur at spillerne ikke trener med leggskinn. På herrelandslaget kommer majoriteten av spillerne fra nettopp disse ligaene.

Sjögren sier hver enkelt klubb må ha egen politikk på hvordan de løser temaet.

– Jeg går ut ifra at man trener kamplikt, og gjør vi det så trenger vi utrustning som vi har i kamp også. Vi har leggskinn i kamp og vi har leggskinn på trening, så for meg er det egentlig et ikke-spørsmål, forteller han.

Fritt fram i Wolfsburg

Norges tekniker Caroline Graham Hansen trener til daglig i tyske Wolfsburg, én av de beste klubbene i Europa på kvinnesiden.

Der er det opp til hva spillerne selv velger med tanke på leggskinn, til tross for at de fleste klubbvenninnene velger å utstyre seg med den ekstra beskyttelsen.

– På grunn av forsikringer så må man gjøre det. Når vi har spilløkter og slike ting så er det leggskinn på trening, og her (på landslaget) så krever trenerne det, forteller hun og legger til at spillere som dropper det på klubb og landslag tar en risiko for seg selv.

– Folk tar egne risker hvis de velger ikke å gjøre det. I klubben vår er det fritt fram hva man gjør selv, men de fleste bruker det.

