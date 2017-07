Redknapp fikk fjernet svulst

Svulsten viste seg ikke å være ondartet. Redknapp kunne dermed puste lettet ut og gi slipp på kreftfrykten.

– Jeg kjente på kroppen at det var noe som ikke stemte. Følelsen var ikke bra, og det var Sandra (kona) som til slutt fikk meg til å gå til legen. For første gang i mitt liv har jeg vært redd på ordentlig, sier Birmingham-manageren til Sun on Sunday.

– De fjernet svulsten og sendte den av gårde (til analyse) for å være sikre på at den ikke var ondartet. Heldigvis var alt OK. Jeg vet at jeg har vært heldig, legger han til.

Redknapp har vært en profiler manager i engelsk fotball i en årrekke. Han har blant annet ledet kjente Premier League-lag som West Ham og Tottenham. I 2008 vant han FA-cupen med Portsmouth.

Han tok over managerjobben i Birmingham etter sparkede Gianfranco Zola mot slutten av forrige sesong, da klubben var i akutt fare for å rykke ned til League One (nivå tre). Med et nødskrik klarte Redknapp å styre laget unna nedrykk.

Veteranen går ikke rundt med bekymringstanker om egen helse.

– Jeg er beroliget nå. Legene har sagt at alt er OK, men jeg må ta en sjekk hver tredje måned, forteller Redknapp.

(©NTB)