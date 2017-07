Hedda Hynne klarte VM-kravet: – Stolt og glad

Den norske jenta løp inn på tiden 1.59,87. VM-kravet var på 2.00,00.

– Jeg er kjempeglad og stolt over at jeg er kvalifisert til VM, sier en sprudlende glad Hynne til NTB etter at VM-billetten var i boks.

Hun forteller at hun følte seg lett hele veien og at hun hadde en god følelse da de kom i mål. Men kontroll på tiden underveis hadde hun ikke.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg ante ikke hva vi løp på. Da vi kom i mål følte jeg bare at jeg hadde gjort et godt løp, sier Strindheim-løperen, som forteller at en av de britiske jentene bort til henne og sa:» Du må skje på skjermen, du må se skjermen».

Juble

– Da skjønte jeg at det hadde gått fort. Men jeg ble litt overrasket, det må jeg si. Jeg prøvde å få en hurtig åpning – ikke for fort, men være med og få meg en posisjon og slå meg til ro. Jeg visste at det var tøffe jenter i feltet og at så lenge jeg klarte å være i feltet vil det være bra, forteller Hynne.

Og bra ble det, da Hynne passerte mållinjen på VM-banen hadde hun løpt 800 meter under to minutter for aller første gang. Den VM-klare jenta sier hun har mer inne.

– Jeg vil helst ikke si noe tid. Men det er klart at det kan gå fortere, det er jeg helt overbevist om. Og det er deilig, sier 27-åringen.

– Sykt proffe

– Dette var fantastisk. Dette viser hva som bor i henne. Og det er gøy at hun gjør det på stadion hvor VM skal arrangeres, sier Norges Friidrettsforbunds toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, til NTB.

Fra tribuneplass i London kunne han juble for nok en VM-klar norsk utøver.

– Hun har en god kapasitet inne, og det er gøy å se at hun får det ut når det er løp. Det var fantastisk moro, sier Tjørhom videre.

– Jeg skal prøve å nyte det litt. Så skal jeg prøve å være skikkelig ladet opp når vi kommer tilbake hit i august, sier Hynne som skryter uhemmet av både stadion og arrangørene.

Hynnes tid holdt for øvrig til en tredjeplass i løpet. Charlene Lipsey fra USA vant 800-meteren på 1.59.43, mens britiske Shelayna Oskan-Clarke løp inn til andreplass på tiden 1,59.82.

Pedersen til finale

Isabelle Pedersen klokket inn til 12,82 under forsøksheatet på 100 meter hekk, som var Diamond League-øvelse denne søndagen. Tiden holdt til finaleplass, der vi dessverre ikke fikk se den norske jenta på sitt beste. Bergensjenta løp inn på 13,01, som holdt til en sjuendeplass.

Vant gjorde amerikanske Kendra Harrison på tiden 12,39 foran australske Sandra Pearson på 12,48. Sharika Nelvis løp inn til tredjeplass på tiden 12,62

Skryt fra storebror

Filip Ingebrigtsen løp sin andre 1500 meter på få dager. Med tiden 3.34,91 ble han nummer tre. En offensiv Ingebrigtsen ledet inn på oppløpet, men britiske Chris O'Hare og kenyanske Vincent Kibet passerte den norske 24-åringen helt på tampen og løp inn på henholdsvis 3.34,75 og 3.34,88.

– Nok et godt løp av Filip, skrev storebror Henrik på sosiale medier, etter at lillebroren kun var hundredeler fra seier i London.

Øvelsen var ikke en del av DL-programmet.

VM i friidrett arrangeres fra 4. til 13. august i nettopp London.

