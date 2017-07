Geraint Thomas veltet ut av Tour de France

Thomas klarte ikke å holde seg på sykkelen på en våt veibane da rytterne hadde unnagjort omtrent halvparten av søndagens 181,5 kilometer lange fjelletappe.

Han prøvde å fortsette, men det ble raskt klart at smertene var for store. Thomas har trolig pådratt seg et brudd i kragebeinet.

Skaden er et tilbakeslag i Froomes jakt på en fjerde Tour de France-tittel siden 2013. Sky-stjernen ledet rittet sammenlagt tolv sekunder foran nettopp Thomas før søndagens etappe.

Det er ikke første gang Thomas har fått et ublidt møte med asfalten den siste uken. Siden Tour-starten i Düsseldorf har briten veltet fire ganger i løpet av åtte etapper.

