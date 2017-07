Borch sliter med mageplager: – Får ingen konsekvenser for VM-forberedelsene

Sykdomsproblemene gjør at Borch og makkeren Olaf Tufte står over søndagens B-finale i dobbeltsculler.

– Kjetil følte seg ikke 100 prosent før lørdagens semifinale. Vi besluttet likevel å gjennomføre, men symptomene ble forverret under og etter løpet. Han har mageplager som påvirker pusten under belastning, så vi er blitt enige om at han derfor skal stå over dagens regatta, opplyser landslagssjef Johan Flodin.

Svensken legger til at han er trygg på at problemene er av det kortvarige slaget og at det «ikke vil få noen konsekvens i forhold til VM-forberedelser og videre resultater».

– Skuffende

Borch og Tufte ble lørdag nummer fire i sitt semifinaleheat. Duoen hadde ambisjoner om å hevde seg i A-finalen.

– Det er alltid skuffende ikke å kunne gjennomføre, men det er mye bedre at dette kommer nå enn i oppkjøringen til VM, sier Borch.

Borch og Tufte var nest best i dobbeltsculleren under forrige måneds verdenscup i polske Poznan.

Jobber mot VM

Duoen ser nå fram til å gå løs på jobben med å bli klar og være i toppform under verdensmesterskapet til høsten.

– Jeg kjenner meg i god form og håpet på et godt resultat i Luzern. Det er synd at Kjetil ikke er helt frisk, men vi er klare for trening igjen om noen dager og jobber videre mot VM i Florida i slutten av september, sier Tufte.

VM går mellom 24. september og 1. oktober. Tufte og Borch rodde i fjor den norske dobbeltsculleren til OL-bronse.

– Norge kommer til å ha et sterkt lag i VM, og forberedelsene er i rute, lover Flodin.

(©NTB)