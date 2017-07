Tutta på 28.-plass i Wisconsin

Veteranen fullførte runden på to under par, og er seks under par (138 slag) etter halvspilt turnering. En dobbelbogey på hull 18 ga Tutta en litt sur avslutning på fredagens økt. Hun var på 22.-plass etter første runde torsdag. Da lå 36-åringen på fire under par.

Australske Katherine Kirk leder LPGA-turneringen med sine 131 slag, hele 13 under par. Tyske Sandra Gal har brukt ett slag mer, mens amerikanske Jaye Marie Green holder tredjeplassen med 134 slag.

