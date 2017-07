Rosenborg henter svensk talent

Talentet ble presentert på RBKs hjemmeside like før kampstart i lørdagens oppgjør mot Sandefjord på Lerkendal.

– Jeg tror Rosenborg og 4-3-3 passer meg veldig bra. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av både Stig Inge og Kåre. Til slutt var det ikke et så vanskelig valg, skal jeg være ærlig. Etter at vi hadde møttes de første par gangene så kjente jeg nesten med en gang at det er her jeg vil være. All respekt til de andre klubbene, men Rosenborg er mye bedre, sier Levi til klubbens hjemmeside.

21-åringen skal spille med nummer 80 i Rosenborg og har signert for fire og et halvt år. Levi blir spilleklar når det norske overgangsvinduet åpner torsdag 20. juli, skriver Eurosport.

