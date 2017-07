Maanum aktuell fra start

– Det er absolutt mulig. Frida er ikke her bare fordi hun er ung og lovende, men fordi hun er god nok, svarte landslagssjef Martin Sjögren på NTBs spørsmål om Maanum kan starte i tirsdagens generalprøve til fotball-EM.

Han prøvde litt forskjellige spillere i rollene under den siste økta på norsk jord, men Maanum var inne i de fleste konstellasjoner både i 4-1-3-2-formasjonen og i den alternative 4-2-2-2 som Sjögren også drillet.

Landslagssjefen bedyret at han ennå ikke har bestemt laget til tirsdagens kamp i Sedan. Han understreket at han i oppkjøringen vil gi alle i troppen tid i rollene de er aktuelle for.

Relasjoner

– Vi bruker tid på å sette relasjonene mellom de som skal eller kan spille. Vi vet at vi i løpet av et mesterskap kommer til å trenge mange flere enn 11 spillere, og da må alle være klare til å gå inn i rollene, sa han.

– Det er 23 spillere i troppen, og vi trenger alle 23 for at EM skal bli en suksess. Noen kommer til å spille mer enn andre, men det er også viktig å skape et fellesskap og en delaktighet. Alle skal føle seg viktige, for det er de.

Sjögren har en krevende spillidé som krever mye øving, og han føler at laget er på vei.

– Vi merket først at det var en stund siden sist vi var sammen, men det har blitt bedre dag for dag, og dagens trening var vår beste til nå. Det er høyere intensitet, flere løp og bedre relasjoner. Det er deilig å se, sa han.

Debut

Søndag er treningsfri reisedag. Mandag gjennomføres den siste økta før generalprøven mot Frankrike, og Sjögren utelukker på ingen måte at Maanum er inne i førsteelleveren også da.

I ungjentas tilfelle er det også et poeng at det kan være greit å få unnagjort debuten før EM-alvoret starter.

– Det kan jo finnes en tanke med det, ja, sa Sjögren.

Lørdagens trening tydet på følgende lag (4-1-3-2): Ingrid Hjelmseth–Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Nora Holstad Berge, Elise Thorsnes–Ingrid Marie Spord–Frida Maanum, Caroline Graham Hansen, Andrine Hegerberg–Ada Hegerberg, Emilie Haavi.

