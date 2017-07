Frykter for Isaksens EM-deltakelse

– Problemet hennes kommer ikke til å gå over til EM, og hun kommer til å ha det vondt. Vi skal gjøre alt vi kan for at smertene blir minst mulig, men hun er et spørsmålstegn, sa Sjögren til NTB etter lørdagens trening på Ullevaal.

– Vi holder plassen åpen så lenge vi kan, for Ingvild er viktig for oss, men det er også viktig at vi kan bruke spillerne i troppen. Vi vurderer situasjonen daglig, men snart må vi ta en avgjørelse.

Isaksen trente alternativt det meste av lørdagens økt. Hun prøvde seg under en spilløkt med lavere intensitet enn de øvrige, men gikk i garderoben kort etter. Hun holdt hendene foran ansiktet og virket lei seg.

– Det ligger litt mer bak denne skaden rent følelsesmessig. Ingvild har jobbet seg tilbake fra en korsbåndskade, og hun har vært med oss hele veien fram mot EM, sa Sjögren.

Intet valg

– Det vi kan gjøre er å bruke all ekspertisen vi har til rådighet i forsøket på å gjøre henne klar. Går det ikke, må vi kalle inn en annen spiller. Slik er det bare, uansett hvor gjerne vi vil ha Ingvild med oss.

Isaksen var en nøkkelspiller på midtbanen da Norge tok sølv i forrige EM. Korsbåndskaden satte henne utenfor i nesten to år og gjorde at VM-sluttspillet for to år siden gikk uten henne. Hun så ut til å ha lagt skademarerittet bak seg, men nå truer en ny skade med å koste henne nok et sluttspill.

20 av de 23 spillerne i EM-troppen trente for fullt lørdag, under den siste økta på norsk jord. Ingrid Skjelderup trente i likhet med Isaksen alternativt det meste av tiden. Maria Thorisdottir sto over treningen.

Snart tilbake

– Maria har ikke kunnet trene på grunn av sykdom, men jeg regner med at hun er tilbake snart. Ingrid fikk en smell i kneet på første trening, og det hovnet opp litt, men vi regner med at hun snart er klar. Hun var med en god stund allerede i dag, sa Sjögren.

Søndag tar han med seg laget til Frankrike for videre oppkjøring og generalprøve mot «Les Bleues» tirsdag. Så er det Nederland som gjelder. Norge spiller åpningskamp mot vertslandet i Utrecht lørdag, en kamp som for lengst er utsolgt.

– Vi har hatt veldig gode dager i Oslo. Det var lett å merke at det var en stund siden vi var sammen, men vi har kommet inn i det bedre og bedre, og i dag gjorde vi vår beste trening til nå. Vi har stigende kurve og er på vei, sa Sjögren.

(©NTB)