Calmejane med bruddseier i Tour de France

Ingen nordmenn var med i kampen om etappeseieren i den åttende etappen av Tour de France lørdag. Etter 187,5 kilometer mellom Dole og Station des Rousses, var det Calmejane som passerte mållinjen i ensom majestet.

Etappen besto av flere stigninger og etter den siste stigningen (kategori 1) hadde franskmannen 20 sekunders forsprang til Robert Gesink (Lotto), og 1.33 ned til hovedfeltet. Da gjensto rundt 10 kilometer, og alt lå til rette for at 24-åringen kunne tråkke seg inn til etappeseier. Fem kilometer før mål fikk Calmejane krampe og plutselig så det ut som det skulle bli mer spennende enn nødvendig, men franskmannen bet tennene sammen og fullførte med stil inn til mål. Ikke bare vant Calmejane etappen, han tok også over klatretrøya i etapperittet.

Gesink kom alene inn til andreplass, mens det ble spurtet om de øvrige plasseringene. I denne spurten var det Guillaume Martin (Wanty) som kom først.

Tour de France fortsetter søndag mellom Nantua og Chambéry.

