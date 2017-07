Bottas i pole i Østerrike

Mercedes-føreren utkonkurrerte VM-leder Sebastian Vettel med 0,042 sekunder.

Lewis Hamilton kjørte tredje raskest i kvalifiseringen, men må ta til takke med startnummer åtte i søndagens Grand Prix da han fikk en straff på fem startspor for et uautorisert girkasse-bytte.

Mercedes bekreftet fredag at Hamilton ville bli straffet, da teamet byttet girkassen før de pålagte seks løpene hadde blitt gjennomført. Grunnen var et problem som oppsto under forrige løp i Aserbajdsjan.

Kimi Räikkönen og Daniel Ricciardo vil utgjøre andre rad under søndagens start.

