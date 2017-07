Tutta på 26.-plass i Wisconsin

Veteranen fullførte runden på to under par, seks under par totalt. En dobbel bogey på hull 18 ga Tutta en litt sur avslutning på fredagens økt. Hun var på 22.-plass etter første runde torsdag. Da lå 36-åringen på fire under par.

Australske Katherine Kirk leder foreløpig, men alle spillerne har ikke spilt ferdig runden. Dermed kan plasseringene endre seg noe utover natten norsk tid. Kirk leder på 13 under par.

