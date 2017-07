McIlroy misset cuten på hjemmebane

McIlroy (28) leter etter formen før British Open om to uker. Verdensfireren var naturlig nok ikke fornøyd med innsatsen i Londonderry.

– Jeg er frustrert over eget spill, og jeg er veldig skuffet over å ikke få være med resten av helgen. Jeg gjorde for mange enkle feil i nærspillet, sier nordiren.

McIlroy har fortsatt til gode å vinne en turnering i 2017.

