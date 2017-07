Kristoff har fått tilbud fra Kittels lag

– Jeg vet ikke om det er høyt nok. Han er dyr, og vi er et lite lag uten mye penger, sier Holm til kanalen om hvorvidt han har forsøkt å hente Kristoff til laget.

– Jeg presser (manageren) hele tiden, men det handler om å ta den endelige beslutningen, legger Holm til.

Kristoff sykler nå for sveitsiske Katusha-Alpecin, men har ikke bestemt seg for hvem han representerer neste sesong. NRK erfarer at tre lag er villig til å tilby nordmannen 15 millioner kroner i årslønn.

– Det står ganske likt mellom et par lag. Det blir en avgjørelse som tas de neste dagene eller ukene, sier Kristoff selv.

Quick-Step Floors har for øvrig spurtkjempen Marcel Kittel i laget. Han danket ut Kristoff og resten av spurtfeltet i torsdagens Tour de France-etappe og har allerede to etappeseirer i årets ritt.

